«Локомотив» сообщил об увольнении стюарда, ударившего журналиста

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Пресс-служба московского «Локомотива» выступила с заявлением относительно инцидента и сообщила об увольнении стюарда.
«Локомотив» сообщил об увольнении стюарда, ударившего журналиста
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«ФК «Локомотив» считает эту ситуацию недопустимой. Врачи оказали Евгению помощь. Стюард лично принёс извинения Белоусову, был незамедлительно уволен и более не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям. Хотели бы отметить, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», а предоставляются компанией, которая оказывает услуги нашему клубу во время матчей», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотива» с «Оренбургом».

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