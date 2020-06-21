Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотива» с «Оренбургом»
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Аккредитованный на матч журналист получил удар по лицу от стюарда за попытку видеосъёмки трибун. К нему подошёл стюард по имени Руслан и, не спрашивая аккредитацию, в грубой форме, толкая руками и оскорбляя, потребовал покинуть сектор. Уже после того как Белоусов вернулся в пресс-центр, стюард догнал его и ударил по лицу, что повлекло рассечение внутренней стороны губы.
Несмотря на пандемию коронавируса, журналисты в малом количестве допущены на игры РПЛ.
Ранее «Локомотив» минимально обыграл «Оренбург» в 23-м туре РПЛ.