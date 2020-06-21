Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотива» с «Оренбургом»

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Перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Оренбург» между стюардом и журналистом Евгением Белоусовым произошёл неприятный инцидент.
Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотива» с «Оренбургом»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Аккредитованный на матч журналист получил удар по лицу от стюарда за попытку видеосъёмки трибун. К нему подошёл стюард по имени Руслан и, не спрашивая аккредитацию, в грубой форме,  толкая руками и оскорбляя, потребовал покинуть сектор. Уже после того как Белоусов вернулся в пресс-центр, стюард догнал его и ударил по лицу, что повлекло рассечение внутренней стороны губы.

Несмотря на пандемию коронавируса, журналисты в малом количестве допущены на игры РПЛ.

Ранее «Локомотив» минимально обыграл «Оренбург» в 23-м туре РПЛ.

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