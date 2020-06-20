Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака»

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло 19 июня, когда болельщики «Спартака» устроили проводы команды на первый после паузы матч сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

19 июня фанаты «Спартака» устроили фаер-шоу на обочине дороги, провожая команду на выездной матч с тульским «Арсеналом», который станет первым матчем после возобновления сезона РПЛ.

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится в Туле 20 июня. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков «Спартака» после паузы в РПЛ.

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