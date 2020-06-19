Тедеско рассказал о состоянии игроков «Спартака» после паузы в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как вынужденная пауза в сезоне-2019/20 сказалась на состоянии футболистов команды.

«Наши тренеры по физподготовке много занимались с футболистами удалённо. Современные технологии это позволяют. Но «физика» — это не всё: не стоит забывать об атаке, обороне, технике. Уверен, сейчас мы начинаем не с нуля. Важно упорно работать и дальше», — сказал Тедеско в интервью клубной пресс-службе.

Также главный тренер «Спартака» добавил, что доволен работой коллектива, которая была проделана перед возобновлением чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я доволен. Непросто находиться три недели в закрытом режиме и тренироваться по два раза в день. Сначала мы делали упор на беговую работу и физическую подготовку. Сейчас у нас хорошее состояние, к тому же никто не травмировался», — добавил немец.

Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее Ларссон заявил, что он абсолютно счастлив в «Спартаке».