Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»

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Шведский футболист «Спартака» Джордан Ларссон признался, что мечтает попробовать свои силы в лучших чемпионатах Европы, но в настоящий момент счастлив в московском клубе.
Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Разумеется, я хочу играть в Европе. Но сейчас я абсолютно счастлив в «Спартаке». Я всё ещё не насмотрелся на Москву, всё ещё не узнал многое о людях вокруг. «Спартак» — это фантастический клуб. Повторюсь, очень счастлив здесь. Я думаю, сейчас я, скорее, буду играть в Европе со «Спартаком», чем с каким-то другим клубом. Ну а потом будем смотреть. Сейчас я сфокусирован только на выступлении за «Спартак» и на том, чтобы принести ему как можно больше пользы», — цитирует шведского форварда Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил восемь голов и сделал две голевые передачи в 21 матче.

Ранее Алаев заявил, что РФС извинился перед Федуном и «Спартаком».

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