Алаев заявил, что РФС извинился перед Федуном и «Спартаком»

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался об ошибке в регламенте Кубка России, из-за которой возникла путаница с местом проведения полуфинального матча «Зенит» — «Спартак».
Алаев заявил, что РФС извинился перед Федуном и «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы принесли свои извинения и Федуну, и «Спартаку» за ошибку в регламенте Кубка. Это не подковёрная борьба, это просто банальная человеческая ошибка. Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит». Но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 9 июня исполком РФС решил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге, после чего Федун выступил с критикой такого решения. 

Ранее Виктор Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак».

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