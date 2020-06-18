Алаев заявил, что РФС извинился перед Федуном и «Спартаком»
- РИА Новости
«Мы принесли свои извинения и Федуну, и «Спартаку» за ошибку в регламенте Кубка. Это не подковёрная борьба, это просто банальная человеческая ошибка. Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», — приводит слова Алаева «Чемпионат».
Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит». Но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 9 июня исполком РФС решил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге, после чего Федун выступил с критикой такого решения.
Ранее Виктор Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак».