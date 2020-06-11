Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак»

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначения арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» — «Спартак». Пока я не знаю, кто это будет, потому что все решения принимаются шаг за шагом», — приводит слова Кашшаи «Чемпионат».

Он отметил, что решение о назначении тех или иных арбитров на матчи принимается им лично, но после консультации с коллегами.

«В судейском департаменте есть несколько экспертов, которые изучают и анализируют матчи. Мы оцениваем сложность работы на каждой игре, смотрим, на каком стадионе будут играть команды. Делаем выводы о том, что, возможно, нужен судья поопытнее. Мы знаем, что кто-то уже давно работает, кто-то — совсем молодой. Стараемся выбрать лучший вариант на каждую игру», — добавил глава департамента.

После того как исполнительный комитет РФС принял решение провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, Федун выступил с критикой такого решения, упомянув Вилкова.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывание Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита».

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