УЕФА оштрафовал «Марсель» на €3 млн

Палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю оштрафовала французский клуб «Марсель» на €3 млн за нарушение правил финансового фейр-плей.

Как сообщает пресс-служба организации, помимо штрафа, УЕФА удержит 15% призовых, которые клуб заработает благодаря участию в турнирах под эгидой организации в сезоне-2020/21 и 2021/22, если «Марсель» квалифицируется в еврокубки. Кроме того, до сезона-2022/23 заявка клуба в еврокубковых турнирах будет ограничена 23 игроками.

Отмечается, что как результат такого решения мировое соглашение, подписанное в июне 2019 года, больше не имеет силы.

Ранее CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити».