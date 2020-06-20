УЕФА оштрафовал «Марсель» на €3 млн

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Палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю оштрафовала французский клуб «Марсель» на €3 млн за нарушение правил финансового фейр-плей.
УЕФА оштрафовал «Марсель» на €3 млн
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, помимо штрафа, УЕФА удержит 15% призовых, которые клуб заработает благодаря участию в турнирах под эгидой организации в сезоне-2020/21 и 2021/22, если «Марсель» квалифицируется в еврокубки. Кроме того, до сезона-2022/23 заявка клуба в еврокубковых турнирах будет ограничена 23 игроками.

Отмечается, что как результат такого решения мировое соглашение, подписанное в июне 2019 года, больше не имеет силы.

Ранее CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити».

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