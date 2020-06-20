СМИ: У хоккеиста «Торонто» Мэттьюса обнаружили коронавирус

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает Toronto Sun. По информации источника, 22-летний форвард направился на карантин в Аризону и надеется выздороветь к старту тренировочного лагеря.

Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, не будет доигран. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо 16. Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 10 июля.

Ранее в «Тампе» подтвердили информацию о вспышке коронавируса в клубе.