СМИ: У хоккеиста «Торонто» Мэттьюса обнаружили коронавирус
- AFP
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Об этом сообщает Toronto Sun. По информации источника, 22-летний форвард направился на карантин в Аризону и надеется выздороветь к старту тренировочного лагеря.
Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, не будет доигран. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо 16. Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 10 июля.
Ранее в «Тампе» подтвердили информацию о вспышке коронавируса в клубе.