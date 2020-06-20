В «Тампе» подтвердили информацию о вспышке коронавируса в клубе

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» опубликовала заявление, касающееся вспышки коронавируса в клубе.

«Три игрока и ряд сотрудников сдали положительный тест на COVID-19. Они находятся на самоизоляции в соответствии с медицинскими протоколами. Болезнь протекает бессимптомно, за исключением нескольких случаев пониженной температуры. Те, кто был в контакте с ними, поставлены в известность. После положительных тестов тренировочные центры клуба были закрыты, а все игроки и персонал отправлены домой. Объекты будут временно закрыты, пока мы не сможем обеспечить безопасность», — сказал генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Бризбуа.

Чемпионат НХЛ будет возобновлён в июле со стадии плей-офф.

Ранее сообщалось, что в НХЛ объявили об 11 случаях заболевания коронавирусом среди игроков.