В НХЛ объявили об 11 случаях заболевания коронавирусом среди игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила результаты тестирования игроков на COVID-19 в связи с переходом на второй этап плана по возобновлению сезона-2019/20, прерванного в марте.

«Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть свои тренировочные базы 8 июня, все хоккеисты, посещающие эти объекты, прошли тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 хоккеистов показали положительный результат. Все игроки с положительными результатами тестов были изолированы. НХЛ будет еженедельно информировать о количестве тестов, проведённых для игроков, и об их результатах. Лига не будет оглашать информацию о личности игроков или об их клубах», — сообщается в заявлении НХЛ.

С 8 июня клубы НХЛ открыли свои тренировочные помещения для ограниченных тренировок.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Тампа» остановил тренировки из-за вспышки коронавируса.