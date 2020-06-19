СМИ: Клуб НХЛ «Тампа» остановил тренировки из-за вспышки коронавируса

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о приостановке тренировочного процесса из-за вспышки коронавируса в команде.

Как сообщил журналист TSN Боб Маккензи, один из клубов лиги закрыл тренировочную базу после выявления коронавируса у трёх хоккеистов и двух работников команды. Имена заболевших спортсменов не приводятся.

Другой хоккейный инсайдер — Эллиотт Фридман — уточнил, что речь идёт о «Тампе».

В составе клуба выступают трое россиян — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что тренировочные лагеря в НХЛ откроются 10 июля.