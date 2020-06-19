СМИ: Клуб НХЛ «Тампа» остановил тренировки из-за вспышки коронавируса
- Reuters
Как сообщил журналист TSN Боб Маккензи, один из клубов лиги закрыл тренировочную базу после выявления коронавируса у трёх хоккеистов и двух работников команды. Имена заболевших спортсменов не приводятся.
Другой хоккейный инсайдер — Эллиотт Фридман — уточнил, что речь идёт о «Тампе».
В составе клуба выступают трое россиян — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.
НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что тренировочные лагеря в НХЛ откроются 10 июля.