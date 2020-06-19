Президент «Ростова»: было непросто отправить молодых парней на матч с «Сочи»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц высказал мнение о заявке команды на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Было непросто принять решение отправить молодых парней на этот матч. Оно принималось в четверг вечером. Думаю, что они все волнуются. 16 лет — это дети. Мы уже поддержали их, до и после матча ещё скажем несколько слов», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

После выявления заболевших вся команда и тренерский штаб были отправлены на двухнедельный карантин. В запланированном на 19 июня матче с «Сочи» за «Ростов» сыграют воспитанники академии клуба 2001—2004 годов рождения.

Ранее сообщалось, что Заболотный и Кокорин попали в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Ростовом».