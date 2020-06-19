Гвардиола сообщил, что Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что немецкий форвард Лерой Зане решил не продлевать контракт с клубом.

«Лерой отказался продлевать контракт. Все об этом знают. Если в конце сезона два клуба договорятся, он может уйти, если нет — он покинет нашу команду после истечения срока контракта. Клуб два или три раза предлагал продлить контракт, он отверг предложения. Мне он очень нравится. Я ничего не имею против, но он хочет нового приключения», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 134 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.

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