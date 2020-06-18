«Челси» объявил о покупке Вернера
- Reuters
При этом остаток текущего чемпионата Германии игрок проведёт в рядах своего бывшего клуба. К своей новой команде Вернер присоединится в июле после прохождения медицинского осмотра. Официальный сайт «Челси» называет немца «одним из самых опасных молодых нападающих Европы».
Сумма сделки не разглашается. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вернер обойдётся лондонцам в €53 млн. По слухам, контракт с ним заключён на пять лет.
Ранее сообщалось, что Вернер не намерен проводить оставшуюся часть Лиги чемпионов в составе «Лейпцига».