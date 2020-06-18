«Челси» объявил о покупке Вернера

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Лондонский «Челси» объявил о переходе 25-летнего Тимо Вернера из «Лейпцига».
«Челси» объявил о покупке Вернера
  • Reuters

При этом остаток текущего чемпионата Германии игрок проведёт в рядах своего бывшего клуба. К своей новой команде Вернер присоединится в июле после прохождения медицинского осмотра. Официальный сайт «Челси» называет немца «одним из самых опасных молодых нападающих Европы».

Сумма сделки не разглашается. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вернер обойдётся лондонцам в €53 млн. По слухам, контракт с ним заключён на пять лет.

Ранее сообщалось, что Вернер не намерен проводить оставшуюся часть Лиги чемпионов в составе «Лейпцига».

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