СМИ: Вернер не намерен проводить оставшуюся часть Лиги чемпионов в составе «Лейпцига»

Нападающий футбольного клуба «Лейпциг» Тимо Вернер намерен осуществить переход в английский «Челси» сразу по окончании сезона в немецкой Бундеслиге.

Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что Вернер уже практически достиг договорённости о переходе в «Челси», а о трансфере футболиста в лондонский клуб будет объявлено в ближайшие дни.

При этом спортсмен заявил, что не намерен доигрывать нынешний сезон Лиги чемпионов в составе «Лейпцига», а хочет перейти в «Челси» сразу по окончании первенства в Бундеслиги.

Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который он выступал в 2013 по 2016 год. Впоследствии он пополнил состав «Лейпцига», в составе которого провёл 156 матчей, забил 92 мяча и отдал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне Тимо записал на свой счёт 31 гол и 13 передач в 42 встречах.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен объявить о покупке Вернера до 15 июня.