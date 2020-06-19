Игрок «Динамо» Дрезден раскритиковал руководство Немецкой футбольной лиги

Полузащитник дрезденского «Динамо» Крис Лёве подверг критике руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) за решение доиграть сезон при крайне плотном графике.

«Вы считаете, кто-то в Немецкой футбольной лиге думал о том, что происходит внутри наших голов? Да им плевать на всё это. Мы — те, кто заплатит чёртову цену за всё это», — цитирует Лёве Sky.

«Динамо» выступает во Второй Бундеслиге. За два тура до окончания сезона команда идёт на последнем месте. За последние 19 дней клуб сыграл семь матчей, выиграв один из них. Из-за плотного графика многие коллективы Второй Бундеслиги столкнулись с травмами.

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