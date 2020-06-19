Игрок «Динамо» Дрезден раскритиковал руководство Немецкой футбольной лиги

Короткая ссылка
Полузащитник дрезденского «Динамо» Крис Лёве подверг критике руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) за решение доиграть сезон при крайне плотном графике.
Игрок «Динамо» Дрезден раскритиковал руководство Немецкой футбольной лиги
  • Reuters

«Вы считаете, кто-то в Немецкой футбольной лиге думал о том, что происходит внутри наших голов? Да им плевать на всё это. Мы — те, кто заплатит чёртову цену за всё это», — цитирует Лёве Sky.

«Динамо» выступает во Второй Бундеслиге. За два тура до окончания сезона команда идёт на последнем месте. За последние 19 дней клуб сыграл семь матчей, выиграв один из них. Из-за плотного графика многие коллективы Второй Бундеслиги столкнулись с травмами.

Ранее Левандовски заявил, что нельзя полностью ощутить чемпионство «Баварии» без болельщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить