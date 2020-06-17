Левандовски: нельзя полностью ощутить чемпионство «Баварии» без болельщиков

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями после досрочной победы в немецкой футбольной Бундеслиге.
Левандовски: нельзя полностью ощутить чемпионство «Баварии» без болельщиков
  • Reuters

«Мы чемпионы Германии! Конечно, немного сложно праздновать без болельщиков, пропадает дополнительная страсть. Однако мы очень довольны, это был непростой сезон, долго боролись за титул», — приводит слова Левандовски пресс-служба клуба.

Он также выразил надежду, что команде всё же удастся отпраздновать завоевание титула с фанатами. 

Мюнхенцы благодаря победе над «Вердером» (1:0) в 32-м туре оторвались от дортмундской «Боруссии» на десять очков и завоевали восьмой чемпионский титул подряд. Суммарно на счету «Баварии» 30 титулов чемпиона Германии, что является абсолютным рекордом первенства.

Ранее главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в чемпионате Германии по футболу.

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