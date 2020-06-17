Тренер «Баварии» — о чемпионстве: в последние месяцы мы проявляли характер
- Reuters
«У нас одинаковые задачи каждый сезон. Мы достигли нашей главной цели — победы в чемпионате», — цитирует специалиста AFP.
Тренер отметил, что он и его подопечные уже думают о следующем шаге, а именно — о финале Кубка Германии и Лиге чемпионов.
«В последние месяцы мы проявляли характер, страсть в каждой игре, желание сражаться», — подчеркнул Флик.
Суммарно на счету «Баварии» 30 титулов чемпиона Германии, что является абсолютным рекордом первенства.
Ранее сообщалось, что «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.