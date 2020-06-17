Тренер «Баварии» — о чемпионстве: в последние месяцы мы проявляли характер

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в чемпионате Германии по футболу.

«У нас одинаковые задачи каждый сезон. Мы достигли нашей главной цели — победы в чемпионате», — цитирует специалиста AFP.

Тренер отметил, что он и его подопечные уже думают о следующем шаге, а именно — о финале Кубка Германии и Лиге чемпионов.

«В последние месяцы мы проявляли характер, страсть в каждой игре, желание сражаться», — подчеркнул Флик.

Суммарно на счету «Баварии» 30 титулов чемпиона Германии, что является абсолютным рекордом первенства.

Ранее сообщалось, что «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.