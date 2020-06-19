В СБР рассказали о финансовых проблемах организации

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что в последние несколько лет организация неоднократно сталкивалась с серьёзными финансовыми проблемами.

«За два года вовремя зарплата была выплачена два-три раза. Некоторым сотрудникам офиса она не выплачивалась почти полгода. Лишь после того, как ответственным за финансы назначили первого вице-президента СБР Алексея Нуждова, а врио исполнительного директора — Майгурова, долги стали резко уменьшаться. Причём из личных средств Нуждова. По состоянию на середину мая многое было закрыто, но затем Драчёв забрал печать и отозвал право подписи у всех. С тех пор мы снова ничего не имеем. Пару дней назад были проблемы с официальным сайтом. Там долг, надо оплатить 4 тыс. рублей. На днях закрыл своими, хотя заявка лежала давно. Даже такие суммы становятся проблемой», — цитирует Бойцова «Спорт-Экспресс».

Отчётно-выборная конференция, на которой может быть выбран новый президент СБР, пройдёт 11 июля.

Ранее сообщалось, что Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР.