Гаттузо поделился эмоциями после победы «Наполи» в Кубке Италии по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался после победы своей команды над «Ювентусом» в финале Кубка Италии по футболу.
Гаттузо поделился эмоциями после победы «Наполи» в Кубке Италии по футболу
  • Reuters
  • © Alberto Lingria

«У меня большая страсть к футболу, и я знаю, что не могу пропустить ни секунды игры. Любой, кто делает эту работу, должен уважать это, потому что нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти на поле. Я не жалею о своей карьере и хочу, чтобы игроки говорили так же. Я верю в футбольного бога. Когда ты делаешь это правильно, ты пожинаешь то, что посеешь. Всё возвращается к тебе», — цитирует Гаттузо Football Italia.

«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти со счётом 4:2 в финале Кубка Италии. В основное время команды друг другу не забили.

Ранее Мертенс рассказал, как коронавирус повлиял на его решение продлить контракт с «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить