Гаттузо поделился эмоциями после победы «Наполи» в Кубке Италии по футболу

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался после победы своей команды над «Ювентусом» в финале Кубка Италии по футболу.

«У меня большая страсть к футболу, и я знаю, что не могу пропустить ни секунды игры. Любой, кто делает эту работу, должен уважать это, потому что нам повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти на поле. Я не жалею о своей карьере и хочу, чтобы игроки говорили так же. Я верю в футбольного бога. Когда ты делаешь это правильно, ты пожинаешь то, что посеешь. Всё возвращается к тебе», — цитирует Гаттузо Football Italia.

«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти со счётом 4:2 в финале Кубка Италии. В основное время команды друг другу не забили.

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