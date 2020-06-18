Мертенс рассказал, как коронавирус повлиял на его решение продлить контракт с «Наполи»

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс прокомментировал продление контракта с итальянским футбольным клубом «Наполи».

«Для меня карантин был похож на отпуск, я был так счастлив, просто находясь в Неаполе. Именно тогда я решил продлить контракт», — приводит слова Мертенса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RAI Sport.

Также бельгийский футболист поделился эмоциями после победы в Кубке Италии над туринским «Ювентусом». По его словам, все игроки неаполитанского коллектива хотели добиться особого успеха в сезоне-2019/20. При этом он особенно похвалил работников и представителей клуба, проделавших отличную работу в период карантина.

Ранее сообщалось, что Мертенс продлил контракт с «Наполи».