Мертенс рассказал, как коронавирус повлиял на его решение продлить контракт с «Наполи»

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Бельгийский нападающий Дрис Мертенс прокомментировал продление контракта с итальянским футбольным клубом «Наполи».
Мертенс рассказал, как коронавирус повлиял на его решение продлить контракт с «Наполи»
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

«Для меня карантин был похож на отпуск, я был так счастлив, просто находясь в Неаполе. Именно тогда я решил продлить контракт», — приводит слова Мертенса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RAI Sport.

Также бельгийский футболист поделился эмоциями после победы в Кубке Италии над туринским «Ювентусом». По его словам, все игроки неаполитанского коллектива хотели добиться особого успеха в сезоне-2019/20. При этом он особенно похвалил работников и представителей клуба, проделавших отличную работу в период карантина.

Ранее сообщалось, что Мертенс продлил контракт с «Наполи».

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