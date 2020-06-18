Футболист Мертенс продлил контракт с «Наполи»
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба.
Отмечается, что контракт Мертенса с «Наполи» рассчитан на два года. Зарплата бельгийского форварда не разглашается.
Мертенс известен по выступлениям за бельгийский «Гент», а также нидерландские «Утрехт» и ПСВ. Состав «Наполи» он пополнил в 2013 году. С того момента сыграл в 311 матчах, забил 122 мяча и отдал 73 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» в финале Кубка Италии по футболу.