Источник: экс-хоккеист Ишаев попал в ДТП в центре Москвы
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«Игорь Ишаев на своей машине Porsche Panamera врезался в два других автомобиля неподалеку от Ваганьковского кладбища. По предварительным данным, он был в нетрезвом состоянии. После оформления автоаварии сотрудники ДПС отвезут его в ОВД Пресненский», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Игорь Ишаев является внуком бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Профессиональная карьера 26-летнего эка-хоккеиста завершилась после сезона-2013/14. В том сезоне Ишаев набрал 7 (2 + 5) очков в 29 матчах за «Амурских Тигров».
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