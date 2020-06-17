Адвокат Ефремова рассказал о здоровье артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова, рассказал о здоровье артиста.

«Ефремов чувствует себя очень плохо, за неделю похудел на 6 кг», — цитирует его ТАСС.

По словам юриста, актёр признаёт свою вину и говорил ему о желании оказаться в следственном изоляторе.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу в центре Москвы и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.