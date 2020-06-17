Глава UFC не включил Нурмагомедова в четвёрку величайших бойцов в истории

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал имена лучших, по его мнению, бойцов в истории.
Глава UFC не включил Нурмагомедова в четвёрку величайших бойцов в истории
  • @khabib_nurmagomedov
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При этом он не упомянул действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

«Если речь идёт о четырёх лучших бойцах, надо выбрать Ройса Грейси (победитель первых турниров UFC в начале 90-х. — RT), понятно почему. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории. Выбрать ещё двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал. Четвёртым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории», — сказал Уайт в подкасте Schmozone.

При этом он отметил, что Лидделла в этом списке вполне может заменить Форрест Гриффин.

Ранее Нурмагомедов пообещал в скором времени сделать заявление о своём будущем.

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