Глава UFC не включил Нурмагомедова в четвёрку величайших бойцов в истории
- @khabib_nurmagomedov
При этом он не упомянул действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
«Если речь идёт о четырёх лучших бойцах, надо выбрать Ройса Грейси (победитель первых турниров UFC в начале 90-х. — RT), понятно почему. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории. Выбрать ещё двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал. Четвёртым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории», — сказал Уайт в подкасте Schmozone.
При этом он отметил, что Лидделла в этом списке вполне может заменить Форрест Гриффин.
Ранее Нурмагомедов пообещал в скором времени сделать заявление о своём будущем.