Белоус считает, что Кокорин бы усилил сборную России по футболу

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Ростова» и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высказался о перспективах нападающего «Сочи» Александра Кокорина в сборной России.
Белоус считает, что Кокорин бы усилил сборную России по футболу
  • © ФК «Сочи»

«Кокорин — очень интересный футболист, и мне бы очень хотелось, чтобы Александр усилил нашу национальную сборную», — цитирует Белоуса РИА Новости.

По его мнению, Кокорин должен будет вернуться в сборную, если не возникнет подводных камней, связанных с футболом.

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее тренер «Сочи» заявил, что Кокорин находится в хорошей форме перед возобновлением сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить