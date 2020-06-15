Белоус считает, что Кокорин бы усилил сборную России по футболу

Бывший генеральный директор «Ростова» и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высказался о перспективах нападающего «Сочи» Александра Кокорина в сборной России.

«Кокорин — очень интересный футболист, и мне бы очень хотелось, чтобы Александр усилил нашу национальную сборную», — цитирует Белоуса РИА Новости.

По его мнению, Кокорин должен будет вернуться в сборную, если не возникнет подводных камней, связанных с футболом.

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее тренер «Сочи» заявил, что Кокорин находится в хорошей форме перед возобновлением сезона.