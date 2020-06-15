Тренер «Сочи» заявил, что Кокорин находится в хорошей форме перед возобновлением сезона
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«Он вышел в хорошей форме после самоизоляции. Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален. Он приехал в хороших кондициях», — сказал Федотов в эфире «Радио Маяк».
«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Первый матч после возобновления сезона «Сочи» проведёт 19 июня с «Ростовом».
Ранее комментатор Геннадий Орлов предположил, что Андре Виллаш-Боаш по-прежнему ждёт Кокорина в «Марселе».