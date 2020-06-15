Тренер «Сочи» заявил, что Кокорин находится в хорошей форме перед возобновлением сезона

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о форме нападающего команды Александра Кокорина перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который был прерван из-за коронавируса.

«Он вышел в хорошей форме после самоизоляции. Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален. Он приехал в хороших кондициях», — сказал Федотов в эфире «Радио Маяк».

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Первый матч после возобновления сезона «Сочи» проведёт 19 июня с «Ростовом».

Ранее комментатор Геннадий Орлов предположил, что Андре Виллаш-Боаш по-прежнему ждёт Кокорина в «Марселе».