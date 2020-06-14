Орлов: Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждёт Кокорина в «Марселе»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу продолжения карьеры арендованного у петербургского «Зенита» нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

«История же с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система. И потом, мы же не знаем, может, так оно и происходит, просто не афишируется. Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждёт в «Марселе», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

По его мнению, в данной ситуации многое зависит от того, что игроку предложит «Зенит», хотя сам Кокорин и подчеркнул, что летом станет свободным агентом.

«При этом он же не декларирует, как когда-то было принято: «Я буду только за «Зенит» (или, скажем, ЦСКА) играть». Сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта», — добавил Орлов.

29-летний Кокорин играет за «Зенит» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в четырёх матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

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