Медведев назвал играми агентов трансферные слухи вокруг «Зенита»

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал большое количество сообщений по поводу трансферов клуба, возникающих в последнее время.
Медведев назвал играми агентов трансферные слухи вокруг «Зенита»
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«Это игры не разума, а игры агентов, которые часто преследуют одну цель — поднять стоимость того или иного игрока. Мы перейдём к стадии переговоров после выигрыша титула чемпионов России», — приводит слова Медведева РИА Новости.

По информации СМИ, «Зенит» проявляет интерес к таким игрокам, как Даниэле Ругани («Ювентус»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Умут Найыр («Бешикташ»), Рафаэль Сантос Борре («Ривер Плейт») и другим. Также сообщалось об интересе других клубов к футболистам «Зенита» Артёму Дзюбе, Сердару Азмуну и Александру Кокорину.

Ранее Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

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