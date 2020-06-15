Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской национальной команды.
Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы распределили обязанности, я перешёл на должность старшего тренера резервной команды. Сожалений по этому поводу нет. Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдёт перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью», — приводит слова Белозёрова ТАСС.

Он уточнил, что будет тренировать биатлонистов, включенных в так называемую команду Б, а пост старшего тренера по резерву сохранит Николай Большаков, который продолжит работать с юниорскими и юношескими составами.

В прошлом сезоне Белозёров работал старшим тренером мужской сборной.

Ранее сообщалось, что Касперович и Норицын будут работать со сборной Болгарии по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить