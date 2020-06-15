Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской национальной команды.

«Мы распределили обязанности, я перешёл на должность старшего тренера резервной команды. Сожалений по этому поводу нет. Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдёт перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью», — приводит слова Белозёрова ТАСС.

Он уточнил, что будет тренировать биатлонистов, включенных в так называемую команду Б, а пост старшего тренера по резерву сохранит Николай Большаков, который продолжит работать с юниорскими и юношескими составами.

В прошлом сезоне Белозёров работал старшим тренером мужской сборной.

Ранее сообщалось, что Касперович и Норицын будут работать со сборной Болгарии по биатлону.