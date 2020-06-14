Переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда начнёт тренироваться с «Уралом»

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк рассказал, когда приступит к тренировкам в общей группе.

«Пока тренируюсь индивидуально, но к середине следующей недели вернусь в общую группу», — приводит слова Погребняка РИА Новости.

36-летний форвард был госпитализирован в мае с двусторонней пневмонией. Позднее у него была выявлена коронавирусная инфекция, от которой он выздоровел после прохождения курса лечения в екатеринбургской больнице.

Ранее «Урал» объявил, что матчи команды будут проходить с болельщиками на трибунах.