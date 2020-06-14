Голкипер «Локомотива» Коченков вернулся к тренировкам после коронавирусной инфекции

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Переболевший коронавирусом голкипер московского «Локомотива» Антон Коченков вернулся к тренировкам с командой.
Голкипер «Локомотива» Коченков вернулся к тренировкам после коронавирусной инфекции
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прежде к занятиям с командой приступили Роман Тугарев и Тимур Сулейманов, также выздоровевшие от коронавируса. Джефферсон Фарфан, переболевший коронавирусом, продолжает восстановление.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Локомотива» Николич высоко оценил потенциал команды.

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