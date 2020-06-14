Голкипер «Локомотива» Коченков вернулся к тренировкам после коронавирусной инфекции
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Антон Коченков приступил к тренировкам 💪🏻 pic.twitter.com/ZI12I4vngB— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 14, 2020
Прежде к занятиям с командой приступили Роман Тугарев и Тимур Сулейманов, также выздоровевшие от коронавируса. Джефферсон Фарфан, переболевший коронавирусом, продолжает восстановление.
Ранее сообщалось, что новый тренер «Локомотива» Николич высоко оценил потенциал команды.