Новый тренер «Локомотива» Николич высоко оценил потенциал команды

Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич считает, что у железнодорожников есть большой потенциал.

«Это очень хорошая команда. Команда, которая стала чемпионом два года назад и заняла второе место в прошлом сезоне, играла очень хорошие матчи. Этого невозможно добиться без классных футболистов. У команды есть опыт, есть сплав молодых и опытных игроков. Моя философия заключается в том, что моя команда для меня лучшая в мире», — цитирует Николича сайт «Локомотива».

Он отметил, что попытается создать хорошую атмосферу в команде и для него главное, чтобы все игроки подошли здоровыми к возобновлению сезона.

Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Юрия Сёмина.

Ранее Николич рассказал, когда планирует выучить русский язык.