Тренер «Локомотива» Николич рассказал, когда планирует выучить русский язык
- Reuters
«Через два месяца, думаю, я буду говорить хорошо», — цитирует Николича пресс-служба «Локомотива».
При этом сербский специалист отметил, что в настоящее время уже может немного общаться на русском языке и понимает, что ему говорят.
Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Юрия Сёмина.
Ранее сообщалось, что Николич прибыл на базу «Локомотива».