Тренер «Локомотива» Николич рассказал, когда планирует выучить русский язык

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился информацией о планах по изучению русского языка.
Тренер «Локомотива» Николич рассказал, когда планирует выучить русский язык
  • Reuters

«Через два месяца, думаю, я буду говорить хорошо», — цитирует Николича пресс-служба «Локомотива». 

При этом сербский специалист отметил, что в настоящее время уже может немного общаться на русском языке и понимает, что ему говорят. 

Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Юрия Сёмина.

Ранее сообщалось, что Николич прибыл на базу «Локомотива».

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