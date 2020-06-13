Тренер «Локомотива» Николич рассказал, когда планирует выучить русский язык

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился информацией о планах по изучению русского языка.

«Через два месяца, думаю, я буду говорить хорошо», — цитирует Николича пресс-служба «Локомотива».

При этом сербский специалист отметил, что в настоящее время уже может немного общаться на русском языке и понимает, что ему говорят.

Николич известен по работе с сербскими «Радом», «Войводиной» и «Партизаном», венгерским «МОЛ Фехервар» и словенской «Любляной». В «Локомотиве» он сменил Юрия Сёмина.

Ранее сообщалось, что Николич прибыл на базу «Локомотива».