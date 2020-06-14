СМИ: «Ювентус» готов отдать Матюиди и доплату за футболиста «Лиона»

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«Ювентус» намерен убедить «Лион» расстаться с 21-летним полузащитником Уссемом Ауаром.
СМИ: «Ювентус» готов отдать Матюиди и доплату за футболиста «Лиона»
  • © REUTERS/Alberto Lingria

Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на Tuttosport. Туринцы хотят включить в сделку по Ауару Блеза Матюиди, и доплатить французам € 32 млн. По информации источника, «Ювентус» уже делал «Лиону» предложение по 21-летнему полузащитнику, но оно было отвергнуто

В нынешнем сезоне Ауар принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Лионом» действует до лета 2023 года. 

Ранее сообщалось, что Роналду не забил пенальти впервые за 16 месяцев.

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