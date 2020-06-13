Роналду не забил пенальти впервые за 16 месяцев
- Reuters
В ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу с «Миланом» нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать 11-метровый на 16-й минуте встречи.
Для португальского футболиста этот промах при реализации пенальти стал первым за последние 16 месяцев. В последний раз Роналду не смог точно исполнить удар с «точки» 508 дней назад — 21 января 2019 года. Тогда он не смог поразить ворота «Кьево» в матче Серии А.
С того момента Роналду исполнил 13 точных ударов с пенальти.
Ранее Роналду поделился впечатлением от выхода в финал Кубка Италии.