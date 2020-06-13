Роналду не забил пенальти впервые за 16 месяцев

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Не реализованный в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» пенальти стал для форварда туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду первым за 16 месяцев.
Роналду не забил пенальти впервые за 16 месяцев
  • Reuters

В ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу с «Миланом» нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать 11-метровый на 16-й минуте встречи.

Для португальского футболиста этот промах при реализации пенальти стал первым за последние 16 месяцев. В последний раз Роналду не смог точно исполнить удар с «точки» 508 дней назад — 21 января 2019 года. Тогда он не смог поразить ворота «Кьево» в матче Серии А. 

С того момента Роналду исполнил 13 точных ударов с пенальти.

Ранее Роналду поделился впечатлением от выхода в финал Кубка Италии.

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