Полиция сняла обвинения в изнасиловании с футболиста «Челси» Хадсона-Одои

Полузащитник английского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил, что полиция сняла с него обвинения в изнасиловании.

«Я молчал и помогал полиции в их расследовании, так как знал, что скоро наступит день, когда моё имя будет очищено. После полного и тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать дальнейших действий», — написал Хадсон-Одои в Twitter.

Он также поблагодарил за поддержку всех болельщиков.

До этого в прессе появилась информация, что игрок подозревается в изнасиловании девушки, с которой он познакомился в соцсетях.

19-летний англичанин, являющийся воспитанником «Челси», играет за основную команду с 2017 года. В его активе 53 матча за лондонский клуб, в которых он забил восемь мячей и отдал десять голевых передач. Он также является игроком основной сборной Англии, за которую провёл уже три матча.

Ранее сообщалось, что футболиста из АПЛ, имя которого не разглашается, обвинили в групповом изнасиловании.