СМИ: футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании

Короткая ссылка
Неназванный игрок АПЛ подозревается в групповом изнасиловании.
СМИ: футболиста из АПЛ обвинили в групповом изнасиловании
  • Reuters

Как сообщает Daily Star, на спортсмена пожаловалась в полицию некая девушка. По её словам, во время вечеринки на съёмной квартире ей подмешали в спиртное наркотики. На утро пострадавшая проснулась с расцарапанными ногами и без одежды. Рядом лежал обнажённый футболист, заявивший, что ночью они занимались сексом.

Также девушка подозревает, что её беспомощным состоянием воспользовались и его друзья. Потерпевшую осмотрели медики. Допрос подозреваемого в преступлении пока не проводился.

Ранее сообщалось, что форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить