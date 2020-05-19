ESPN: Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

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Форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией по подозрению в изнасиловании.
ESPN: Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании
  • Reuters

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, после допроса он был отпущен под залог.

Прежде появилась информация, что задержание Хадсона-Одои произошло из-за нарушения режима самоизоляции, однако теперь говорится о том, что девушка, ставшая гостьей футболиста и вызвавшая скорую помощь и полицию, уже в больнице заявила об изнасиловании, после чего в доме английского форварда был проведён обыск.

19-летний англичанин, являющийся воспитанником «Челси», играет за основную команду с 2017 года. В его активе 53 матча за лондонский клуб, в которых он забил восемь мячей и отдал десять голевых передач. Он также является игроком основной сборной Англии, за которую провёл уже три матча.

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