СМИ: Футболист «Челси» арестован за нарушение самоизоляции

Короткая ссылка
Форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией за нарушение режима самоизоляции.
СМИ: Футболист «Челси» арестован за нарушение самоизоляции
  • Reuters

Как сообщает The Sun, 19-летний англичанин познакомился в соцсетях с женщиной, пригласил её в свой дом в западном Лондоне и отправил за ней автомобиль.

На утро в его дом прибыла скорая помощь, которую вызвала гостья, заявив что чувствует себя плохо, а затем к Хадсону-Одои прибыла полиция и задержала его за нарушение режима самоизоляции.

Ещё в марте, в начале пандемии Хадсон-Одои переболел коронавирусом.

Ранее Виллиан заявил, что многие игроки АПЛ не хотят скорейшего возобновления сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить