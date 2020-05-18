СМИ: Футболист «Челси» арестован за нарушение самоизоляции

Форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщает The Sun, 19-летний англичанин познакомился в соцсетях с женщиной, пригласил её в свой дом в западном Лондоне и отправил за ней автомобиль.

На утро в его дом прибыла скорая помощь, которую вызвала гостья, заявив что чувствует себя плохо, а затем к Хадсону-Одои прибыла полиция и задержала его за нарушение режима самоизоляции.

Ещё в марте, в начале пандемии Хадсон-Одои переболел коронавирусом.

Ранее Виллиан заявил, что многие игроки АПЛ не хотят скорейшего возобновления сезона.