Виллиан заявил, что многие игроки АПЛ не хотят скорейшего возобновления сезона

Бразильский форвард лондонского «Челси» Виллиан высказал мнение о возможном возобновлении сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Если честно, насколько я знаю, многим игрокам (я бы сказал, большинству) не по душе идея возобновить сезон прямо сейчас. Мы действительно хотим вернуться, скучаем по игре и любимому делу. Но мы должны быть в безопасности. Наше здоровье на первом месте. Сейчас игроки не хотят возвращаться, пока это не станет полностью безопасно», — приводит слова Виллиана Evening Standard.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью раскритиковал тренеров, не желающих возобновления сезона АПЛ.