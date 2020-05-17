Виллиан заявил, что многие игроки АПЛ не хотят скорейшего возобновления сезона

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Бразильский форвард лондонского «Челси» Виллиан высказал мнение о возможном возобновлении сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Виллиан заявил, что многие игроки АПЛ не хотят скорейшего возобновления сезона
  • Reuters

«Если честно, насколько я знаю, многим игрокам (я бы сказал, большинству) не по душе идея возобновить сезон прямо сейчас. Мы действительно хотим вернуться, скучаем по игре и любимому делу. Но мы должны быть в безопасности. Наше здоровье на первом месте. Сейчас игроки не хотят возвращаться, пока это не станет полностью безопасно», — приводит слова Виллиана Evening Standard.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью раскритиковал тренеров, не желающих возобновления сезона АПЛ.

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