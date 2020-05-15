Моуринью раскритиковал тренеров, не желающих возобновления сезона АПЛ

Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в ходе видеоконференции с участием членов Ассоциации тренеров лиги жёстко высказался в адрес коллег, не желающих возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Не хотите играть — сидите дома и смотрите Бундеслигу! Я не просил никакой задержки. Я хочу тренироваться и отчаянно желаю, чтобы АПЛ вернулась, как только это будет безопасно, особенно сейчас, когда мы наблюдаем, как другие лиги готовятся к игре», — приводит слова Моуринью The Mirror.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что в Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня.