Кокорин: тюрьма меня точно ничему не научила

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде в «Сочи», вспомнил о времени, проведённом в тюрьме за участие в двух потасовках в Москве.

«Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила — точно нет. Единственное — те вещи, которые мы понимали: любить, ценить свою семью, близких и родственников. Я прикоснулся и увидел, как это всё выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю. Научить чему-то это точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это такие истины, которые мы все понимаем, но думаем, что нас не коснётся. В нашей стране подобное может коснуться любого, это точно», — сказал Кокорин в эфире Youtube-канала «Кент».

Футболист находился в местах лишения свободы с октября 2018 года по сентябрь 2019-го.

Ранее Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.