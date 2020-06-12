Месси: возможность играть в футбол — это дар

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от возобновления футбольного сезона после паузы из-за пандемии коронавируса.

«Отстранение от футбола заставило меня задуматься. Я чувствую то же самое, что и любой другой игрок. Я просто хочу играть. Возможность играть в футбол — это дар. Ощущать поддержку очень многих людей, вдохновлять других и вдохновляться самому. И, может быть, величайший дар из всех существующих — иметь возможность радовать других. Теперь футбол вернулся, я вновь готов к этому дару», — заявил Месси в своём Instagram.

Первый матч после возобновления сезона испанской Примеры «Барселона» проведёт на выезде с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня.

Ранее Это'О заявил, что Месси должен играть до 70 лет.