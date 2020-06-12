Это'О: Месси должен играть до 70 лет

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Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О высоко отозвался о своём экс-одноклубнике Лионеле Месси.
Это'О: Месси должен играть до 70 лет
  • Reuters

«Лео — лучший игрок мира, лучший в истории. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с ним о том, кого он хочет видеть рядом. Месси надо помогать. Сейчас он уже не может бегать как 25-летний. Нам, болельщикам «Барсы», нужно предоставить Лео лучших партнёров по команде, чтобы он продолжал получать удовольствие. Месси должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться его игрой как можно дольше», — цитирует Это'О Marca.

32-летний Месси находится в структуре «Барселоны» с 2000 года. В настоящее время аргентинец является капитаном команды.

Ранее сообщалось, что Месси является самым эффективным футболистом Примеры, выходящим на замену. 

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