Источник: тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии PRO.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 39-летний специалист сдал экзамен 12 июня.

5 октября 2019 года Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо». 8 ноября 2019 года он был утверждён главным тренером первой команды до конца сезона.

После 22 туров чемпионата «Динамо», набравший 30 очков, — на шестом месте в таблице. Национальное первенство будет возобновлено 19 июня.

Ранее Хохлов рассказал, как Карреру предлагали на его место в «Динамо».