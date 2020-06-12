Источник: тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии PRO.
Источник: тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 39-летний специалист сдал экзамен 12 июня.

5 октября 2019 года Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо». 8 ноября 2019 года он был утверждён главным тренером первой команды до конца сезона.

После 22 туров чемпионата «Динамо», набравший 30 очков, — на шестом месте в таблице. Национальное первенство будет возобновлено 19 июня.

Ранее Хохлов рассказал, как Карреру предлагали на его место в «Динамо».

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