Хохлов рассказал, как Карреру предлагали на его место в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как на его место в клубе предлагали экс-наставника столичного «Спартака» Массимо Карреру.

«В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещё не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моё место. Но предлагали очень настойчиво, несколько раз», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

44-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 год. Каррера был уволен из «Спартака» осенью 2018 года.

Ранее агент рассказал, почему «Спартак» расторг контракт с Каррерой.