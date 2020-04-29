Агент рассказал, почему «Спартак» расторг контракт с Каррерой

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему руководство московского «Спартака» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Массимо Каррерой.
Агент рассказал, почему «Спартак» расторг контракт с Каррерой
  • © spartak.com

«Не скажу, что Каррера и «Спартак» разошлись печально. Не Массимо подал в отставку, а работодатель расторг контракт. Он проработал два года, и клуб имел право принимать такое решение. Наверное, он считали, что результат на тот момент был неудовлетворительным», — цитирует Трабукки «Спорт-Экспресс».

По словам Трабукки, на момент увольнения Карреры в пассиве «Спартака» значилось несколько домашних поражений, а с помощью отставки тренера руководство клуба надеялось встряхнуть команду. 

При этом агент отметил, что в России больше, чем в других странах, завидуют успешным людям, и сказал, что в случае с увольнением Карреры «главный акционер» «Спартака» прислушался к мнению недоброжелателей итальянского наставника.

Ранее Трабукки выразил мнение, что Каррера может вернуться в Россию в будущем. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить