Агент рассказал, почему «Спартак» расторг контракт с Каррерой
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«Не скажу, что Каррера и «Спартак» разошлись печально. Не Массимо подал в отставку, а работодатель расторг контракт. Он проработал два года, и клуб имел право принимать такое решение. Наверное, он считали, что результат на тот момент был неудовлетворительным», — цитирует Трабукки «Спорт-Экспресс».
По словам Трабукки, на момент увольнения Карреры в пассиве «Спартака» значилось несколько домашних поражений, а с помощью отставки тренера руководство клуба надеялось встряхнуть команду.
При этом агент отметил, что в России больше, чем в других странах, завидуют успешным людям, и сказал, что в случае с увольнением Карреры «главный акционер» «Спартака» прислушался к мнению недоброжелателей итальянского наставника.
Ранее Трабукки выразил мнение, что Каррера может вернуться в Россию в будущем.