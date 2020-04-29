Агент рассказал, почему «Спартак» расторг контракт с Каррерой

Известный футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему руководство московского «Спартака» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Массимо Каррерой.

«Не скажу, что Каррера и «Спартак» разошлись печально. Не Массимо подал в отставку, а работодатель расторг контракт. Он проработал два года, и клуб имел право принимать такое решение. Наверное, он считали, что результат на тот момент был неудовлетворительным», — цитирует Трабукки «Спорт-Экспресс».

По словам Трабукки, на момент увольнения Карреры в пассиве «Спартака» значилось несколько домашних поражений, а с помощью отставки тренера руководство клуба надеялось встряхнуть команду.

При этом агент отметил, что в России больше, чем в других странах, завидуют успешным людям, и сказал, что в случае с увольнением Карреры «главный акционер» «Спартака» прислушался к мнению недоброжелателей итальянского наставника.

Ранее Трабукки выразил мнение, что Каррера может вернуться в Россию в будущем.