Агент не исключил возвращения Карреры в РПЛ

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Известный футбольный агент Марко Трабукки ответил на вопрос, существует ли вероятность возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.
Агент не исключил возвращения Карреры в РПЛ
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Сейчас он близок к продлению контракта с АЕК, но вы спросили про будущее, поэтому нельзя исключать, что он будет заинтересован в том, чтобы принять хорошую российскую команду», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его началом московская команда впервые с 2001 года завоевала золотые медали чемпионата России по футболу, а также выиграла Суперкубок страны.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на вопрос, почему второй сезон подряд не продлевает абонемент на посещение домашних матчей московского ФК «Спартак».

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